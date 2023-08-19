Николай Валуев провел во Владимире показательную разминку в парке «Дружба»

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, Николай Валуев вместе с градоначальником Дмитрием Наумовым посетили ряд спортивных объектов столицы региона.

Сперва заехали на «умную» спортивную площадку в микрорайоне Юрьевец, где пообщались с игравшими там в футбол ребятами и даже сделали несколько ударов по воротам.

Затем переехали в парк «Дружба», где Николай Валуев провел показательную разминку с ребятами из муниципальной школы бокса и принял участие в тренировке спросмена из клуба единоборств «Гром».

В заключение депутат отметил, что во Владимире крайне необходимо строительство большого спорткомплекса на 3000 зрителей, в котором можно будет заниматься различными видами спорта. Власти города и региона ранее анонсировал строительство такого объекта в ближайшие годы.