В Коврове предприятие задолжало экс-сотруднице 230 тысяч рублей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Коврова провело проверку по обращению местной жительницы и установило, что Ковровский городской суд ранее удовлетворил иск женщины к предприятию питания ООО «Европа», которое задолжало бывшей работнице при увольнении 230 тысяч рублей.

Проверкой установлено, что соответствующее исполнительное производство возбудили судебные приставы, однако директор предприятия, зная о долге, перечислила себе на счет 110 тысяч рублей со счета предприятия, и потратила на личные цели.

В связи с этим прокуратура обратилась в Ковровский городской суд с иском, потребовав от руководителя вернуть всю взятую сумму, а от банка потребовала перечислить ее на счет судебных приставов в рамках исполнительного производства.

Сейчас иск находится на рассмотрении.