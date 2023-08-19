Во Владимирской области в тройном ДТП один человек погиб и четверо пострадали

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, авария случилась 18 августа в 23.21 на 17 километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо», восточное соединение с М-7, неподалеку от поворота на село Давыдово Камешковского района.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 75-летний водитель легкового автомобиля «Рено» выехал на встречную полосу, где ударил легковушку «Киа» под управлением 21-летней девушки.

От удара «Киа» вылетела в кювет, а «Рено» столкнулся с микроавтобусом «Форд» под управлением 42-летнего мужчины.

В результате аварии пожилой водитель «Рено» скончался на месте происшествия. Травмы получили четыре человека, все они оказались пассажирами «Форда»: 67, 20 и 19-летних мужчин, а также 18-летнюю девушку доставили в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.