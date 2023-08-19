Во Владимирской области 51 человек госпитализирован после отравления шаурмой

Проверка в одном из заведений. Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщили в Минздраве Владимирской области, количество людей, поступивших в больницы с пищевым отравлением, увеличилось. По последним данным, госпитализированы 36 взрослых, включая двоих беременных женщин, а также 15 детей, самому маленькому из которых 3 года 8 месяцев.

Таким образом, число госпитализированных выросло на восемь человек.

Напомним - все они накануне отравления питались в заведениях общепита, торгующих шаурмой. Накануне Управление Роспотребнадзора по Владимирской области назвало четыре адреса, по которым располагались эти заведения. Проверки по данному факту продолжаются, в Следкоме расследуется уголовное дело.