Во Владимирской области сельские старосты получат дополнительную поддержку

Фото: правительство Владимирской области

В ходе празднования Дня сельских старост глава региона вручил грамоты и подарки целому ряду представителей этой непростой должности. Всего на территории Владимирской области сейчас трудятся около 1200 старост, из которых 500 человек прибыли на празднование.

Александр Авдеев отметил, что меры их поддержки расширяются. С 1 октября будет существенно увеличена компенсация на транспортные расходы и связь. Также старосты продолжат участвовать в различных семинарах с целью повышения квалификации.

Наконец, в следующем году решено объявить конкурс на лучшего сельского старосту под названием «Важные дела Владимирской области».

Победители конкурса получат деньги, а все сельское поселение, к которому относится староста, средства на решение каких-либо местных вопросов. Также решено создать Ассоциацию сельских старост в целях улучшения их взаимодействия с органами власти.