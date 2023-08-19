В Коврове во время пожара в многоквартирном доме эвакуировано 25 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 18 августа в 21.12 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал с улицы Зои Космодемьянской, где случилось возгорание в одной из квартир дома №5.

Прибывшие пожарные обнаружили в указанной квартире много дыма. Из дома было эвакуировано 25 человек, включая троих детей. К сожалению, во время ЧП пострадал 60-летний мужчина, которому оказана медицинская помощь.

Сам пожар оказался небольшим — его ликвидировали на площади 2 квадратных метра. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.