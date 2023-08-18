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НовостиОбщество18 августа 2023 14:21

В Коврове прокуратура возбудила административное дело на троллейбусное депо

Один из главных городских перевозчиков допустил несколько нарушений
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, после многочисленных обращений жителей надзорное ведомство Коврова провело проверку в Управлении троллейбусного транспорта. Это предприятие занимается не только троллейбусными, но и автобусными перевозками в городе оружейников.

Установлено, что в части машин сломаны спидометры и фары, внутри салонов имеют неисправности люки и поручни, отсутствуют информационные табло, кнопки оповещения водителя неисправны, а в отработавших газах фиксируется превышение допустимой концентрации вредных веществ.

По данным фактам генеральному директору УТТ было внесено представление, однако с учетом того, что о представленных мерах по устранению нарушений перевозчик перед прокуратурой не отчитался, на него возбудили дело об административном правонарушении.

Сейчас организация принимает меры для приведения подвижного состава в порядок.