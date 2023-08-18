В Ковровском районе ликвидирован крупный пожар в частном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 18 августа в 00.05 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем доме в поселке Достижение на улице Фабричная, 15.

На место ЧП выехали 15 сотрудников Ковровского пожарно-спасательного гарнизона на шести машинах. К моменту их приезда кровля строения горела по всей площади. В результате удалось ликвидировать и локализовать пожар на площади 360 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал. Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.