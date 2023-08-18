Организатора азартных игр во Владимире оштрафовали на полмиллиона рублей

фото СУ СКР по Владимирской области

Во Владимире вынесли приговор организованной преступной группе, занимавшейся незаконной игорной деятельностью.

Следствием и судом установлено, что 63-летний мужчина создал преступную группу для организации азартных игр. К ней присоединились мужчина, который занимался установкой игрового программного обеспечения и обслуживанием техники, а также женщина, выполнявшая роль администратора.

Он подыскал помещения по двум адресам города Владимира, которые были оборудованы необходимой техникой и доступом в интернет. С июля 2020 года по март 2022 года осужденные незаконно организовали и проводили там азартные игры. Работа незаконных игровых заведений была тщательно законспирирована. Одно из них располагалось в квартире жилого дома в спальном районе города, уточняет региональный Следком.

Во время обысков изъяли документы, деньги, компьютерную и другую технику, носители электронной информации. Установлены и допрошены лица, посещавшие клубы в качестве игроков. Расследование проводилось при оперативном сопровождении регионального УЭБ и ПК УМВД.

Ленинским районным судом организатор приговорен к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Другим участникам преступной группы назначено 2 года условно с испытательным сроком 2 года.