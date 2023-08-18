Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2023 12:11

Организатора азартных игр во Владимире оштрафовали на полмиллиона рублей

Во Владимире преступная группа проводила азартные игры в квартире жилого дома
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото СУ СКР по Владимирской области

фото СУ СКР по Владимирской области

Во Владимире вынесли приговор организованной преступной группе, занимавшейся незаконной игорной деятельностью.

Следствием и судом установлено, что 63-летний мужчина создал преступную группу для организации азартных игр. К ней присоединились мужчина, который занимался установкой игрового программного обеспечения и обслуживанием техники, а также женщина, выполнявшая роль администратора.

Он подыскал помещения по двум адресам города Владимира, которые были оборудованы необходимой техникой и доступом в интернет. С июля 2020 года по март 2022 года осужденные незаконно организовали и проводили там азартные игры. Работа незаконных игровых заведений была тщательно законспирирована. Одно из них располагалось в квартире жилого дома в спальном районе города, уточняет региональный Следком.

Во время обысков изъяли документы, деньги, компьютерную и другую технику, носители электронной информации. Установлены и допрошены лица, посещавшие клубы в качестве игроков. Расследование проводилось при оперативном сопровождении регионального УЭБ и ПК УМВД.

Ленинским районным судом организатор приговорен к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Другим участникам преступной группы назначено 2 года условно с испытательным сроком 2 года.