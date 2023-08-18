Во Владимир прибудут мощи святого Георгия Победоносца

Фото: Владимирская епархия

Как сообщает Владимирская епархия, мощи великомученика Георгия Победоносца прибудут ко входу в Христо-рождественский храм Богородице-Рождественского монастыря 21 августа ровно в 9.00. Находится он во Владимире на улице Большая Московская, 68.

Встречать их будет митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

После принятия духовенством мощей их занесут в храм под праздничный звон колоколов, а уже в 12.00 у Святых Мощей состоится первое молебное пение.

Такие пения состоятся в этот день в 14.00 и в 16.00, а 22 августа пения проведут в 10.00, 12.00, в 14.00, в 16.00 и в 18.30, после чего Святые Мощи проводят с владимирской земли.