Во Владимирской области сельским старостам увеличат компенсацию расходов

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

Во Владимирской области почти 1200 сельских старост. Благодаря их усилиям преображаются населённые пункты региона. Сегодня есть возможность поучаствовать в областных конкурсах, получить грантовую поддержку или поддержку в рамках областной программы «50/50».

Как сообщил губернатор Александр Авдеев, на встрече со старостами обсудили идею увеличения объёма средств программы. Кроме того, в Правительстве области подписано постановление, увеличивающее объём расходов на обеспечение гарантий деятельности старост - до 1000 рублей в месяц за использование общественного и (или) личного транспорта и до 300 рублей в месяц на 1 абонентский номер за использование средств связи в общественных целях Изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года.