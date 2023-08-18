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НовостиПроисшествия18 августа 2023 10:36

Председатель СК России заслушает доклад по ситуации с отравлениями во Владимире

Руководство СУ СК по Владимирской области доложит ход расследования по отравлениям шаурмой главе Следкома Александру Бастрыкину
Алексей КОТМЫШЕВ
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следкома России поручил региональным коллегам представить ему доклад о ходе проверки, которую начали после массового отравления людей во Владимире.

По предварительным данным регионального Управления Роспотребнадзора и прокуратуры Владимирской области, инциденты имели место в трех кафе, продающих шаурму. В общей сложности за врачебной помощью обратилось 33 человека, включая восемь детей.

К счастью, ни одного летального случая не было. На время расследования все заведения общепита, попавшие под подозрение, были временно закрыты.