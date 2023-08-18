Председатель СК России заслушает доклад по ситуации с отравлениями во Владимире

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следкома России поручил региональным коллегам представить ему доклад о ходе проверки, которую начали после массового отравления людей во Владимире.

По предварительным данным регионального Управления Роспотребнадзора и прокуратуры Владимирской области, инциденты имели место в трех кафе, продающих шаурму. В общей сложности за врачебной помощью обратилось 33 человека, включая восемь детей.

К счастью, ни одного летального случая не было. На время расследования все заведения общепита, попавшие под подозрение, были временно закрыты.