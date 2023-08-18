В Вязниках парапланерист врезался в ограждение смотровой площадки

Фото: кадр с видео. Группа "Подслушано Вязники"

Видео жесткой посадки разместили в паблике «Подслушано Вязники» днем 17 августа. Запись сделана с камеры наблюдения, размещенной на смотровой площадке перед Клязьмой, более известной в народе, как Венец.

На кадрах видно, как параплан перемещается в сторону смотровой площадки, а затем начинает приземление, но летит слишком низко. В какой-то момент воздушное судно пробило ограждение смотровой площадки и вылетело на газон.

Как рассказали местные жители, пилот получил травмы. В Главном управлении МЧС России по Владимирской области добавили, что их силы и средства на ЧП с парапланом привлекать не потребовалось.

Следует сказать, что любители парапланов давно уже совершают полеты с Венца, и до настоящего времени никаких инцидентов не происходило.