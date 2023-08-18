Главным судебным приставом Владимирской области стала Елена Парафонова

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

С 1 августа руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области назначили Елену Борисовну Парафонову.

В 1998 году она окончила Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Огарёва по специальности «Химик. Преподаватель химии», в 2002 году окончила Российский университет кооперации по специальности «Юриспруденция».

Она работала учителем в школе, преподавала в техникуме. С 2005 года стала судебным приставом, в 2013 доросла до начальника отдела. В 2022 году переехала из Мордовии во Владимирскую область. Сначала была врио заместителя руководителя УФССП по региону. С 1 марта 2023 года назначена заместителем руководителя, а с 1 августа возглавила региональное управление.

На днях Елена Парафонова встречалась с главой региона. На встрече обсудили взаимодействие по целому ряду вопросов. В частности, координацию работы по долгам военнослужащих, участвующих в СВО. Для защитников Родины действует льгота – приостановление взысканий.