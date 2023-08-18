Для усадьбы Воронцовых в Петушинском районе ищут инвестора

фото со страницы Владимира Куимова

Вице-губернатор Владимир Куимов побывал в усадьбе Воронцовых в селе Андреевском Петушинского района.

Когда-то здесь было одно из красивейших и богатейших дворянских гнезд в Российской империи. Усадебный театр, портретная галерея и занимавшая целое крыло дворца библиотека славились на всю страну. Как и прекрасный парк с обустроенными лично Екатериной Романовной Воронцовой-Дашковой оранжереями. В них росли невиданные в те времена в средней полосе России пальмы, ананасы, персики, цитрусовые.

В усадьбе собирался цвет отечественной аристократии. Бывали здесь Александр Васильевич Суворов, Петр Иванович Багратион, Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин.

Сейчас усадьба 10 лет стоит без пользователя, после того, как оттуда выехал детский санаторий. Внешний вид зданий и территории не радует. Но при этом здания находятся в нормальном конструктивном состоянии. Огромные внутренние площади жилых корпусов и прилегающей территории, доступность всех современных инженерных коммуникаций (электричество и газ), удобная логистика между Москвой и Владимиром, природа и уникальность памятника создают отличные перспективы для развития любых проектов: частного санатория, гостиницы, культурного или образовательного центра.

«Надеюсь, что для этой интересной усадьбы найдется инвестор, любящий нашу историю и готовый внести вклад в ее сохранение. Со стороны Правительства Владимирской области будет оказываться вся необходимая помощь и сопровождение при реализации этого инвестиционного проекта», - написал Владимир Куимов в своих соцсетях. .