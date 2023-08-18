Во Владимирской области двое детей погибли на пожаре в частном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и региональное ГУ МЧС, пожар случился в доме №11 по Почтовому переулку в городе Лакинск вечером 17 августа.

Информация о ЧП поступила пожарным в 22.32, на место выехали 22 сотрудника МЧС на семи машинах. К сожалению, вызов оказался поздним, и к моменту их прибытия дом горел по всей площади, угрожая перекинуться на соседний.

В результате пожар был потушен на площади 108 квадратных метров.

К сожалению, в огне погибли 8-летний мальчик и 7-летняя девочка, его сестра. Пострадали еще трое детей из этой же семьи, все они доставлены в больницу. Родителей ребят также с ожогами доставили в реанимационное отделение ЦРБ.

По факту случившегося расследуется уголовное дело.