Больше 25 тысяч жителей Владимирской области занимается в спортивных школах

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Во Владимирской области активно развивается 113 видов спорта, из которых самые массовые - баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание.

В этом году завершится строительство физкультурно-оздоровительного центра в поселке Первомайский Ковровского района. В комплексе будет тренажёрный зал, фитнес-блок, спортзал с разминочной зоной и тремя игровыми площадками для волейбола, баскетбола и мини-футбола.

Сегодня 56% жителей области регулярно занимаются физической культурой и спортом. К 2030 году нужно повысить показать до 70%. Но тогда необходимо, чтобы спортивные площадки, стадионы и комплексы были рядом с домом, на территории школы, около места работы.

Только в прошлом году в рамках проекта «Спорт-норма жизни» были открыты физкультурно-спортивный комплекс в Коврове, завершена реконструкция стадиона «Олимп» в Селивановском районе, созданы 4 площадки ГТО в Муромском и Селивановском районах.

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области» введены в эксплуатацию конькобежные дорожки открытого типа с искусственным льдом в Муроме, построена лыжероллерная трасса в Александрове, площадки поселке Зименки Муромского района, в городе Петушки, завершена реконструкция стадиона в Струнино.

Министерство спорта России и координационный центр Правительства внедрили цифровую систему сопровождения регионов. Проведен аудит всей системы детско-юношеского спорта. Так, во Владимирской области работает 49 спортивных школ, которые посещает 25,2 тысяч человек. 79 спортивных федераций прошли процедуру государственной аккредитации.