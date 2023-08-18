Владимирская область приобретет в лизинг 107 автобусов

фото городской администрации

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Владимирская область до 2024 года приобретет в лизинг 107 автобусов среднего и большого класса, в том числе 100 единиц для Владимира.

Правительством Владимирской области заключены договоры лизинга на приобретение 102 автобусов. Во Владимир уже поставлено 54 автобуса, в том числе 30 автобусов «ЛиАЗ» и 24 автобуса «Волгабас» (из которых 4 среднего и 20 большого класса), еще 2 автобуса «ПАЗ» поставлено в Гороховецкий и Меленковский районы, сообщили в региональном Минтрансе.

Кроме того, в ближайшее время ожидается заключение договоров лизинга с поставкой до конца августа 4 автобусов для Коврова, Ковровского, Камешковского и Суздальского районов. Еще 1 автобус для Гороховецкого района будет закуплен в 2024 году.