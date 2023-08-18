В Собинском районе осудят водителя за гибель мотоциклиста на трассе М-12

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Собинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту нарушения водителем правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, днем 28 мая водитель «Мазды CX-5», следуя от Владимира по направлению к Москве по левой полосе платного автобана М-12, выбрал скорость не менее 110 километров в час, но на мокром асфальте не удержал машину. В результате легковушка выехала на попутную обочину и сбила стоявший там мотоцикл «Кавасаки». К сожалению, мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Собинский городской суд.