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НовостиПроисшествия18 августа 2023 6:08

В Собинском районе осудят водителя за гибель мотоциклиста на трассе М-12

Во Владимирской области на М-12 водитель иномарки сбил стоявшего на обочине мотоциклиста
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Собинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту нарушения водителем правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, днем 28 мая водитель «Мазды CX-5», следуя от Владимира по направлению к Москве по левой полосе платного автобана М-12, выбрал скорость не менее 110 километров в час, но на мокром асфальте не удержал машину. В результате легковушка выехала на попутную обочину и сбила стоявший там мотоцикл «Кавасаки». К сожалению, мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Собинский городской суд.