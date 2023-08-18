В микрорайоне Юрьевец открыли сквер Гвардейский

Фото с сайта городской администрации

Глава города Дмитрий Наумов осмотрел недавно законченный сквер в районе домов № 11, 13, 15 на ул. Гвардейской. Эта общественная территория заняла второе место по итогам рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства на 2023 год. Работы выполнило ООО «ВладАвтоДор». Стоимость работ составила 9,7 миллионов рублей.

В новом сквере устроены асфальтовое и плиточное покрытие дорожек, установлены парковая мебель, урны, современные уличные светильники и детские качели. Сформированы газоны и высажены деревья и кустарники.

По просьбам жителей достигнуты договоренности с дирекцией федеральной дороги М-7 на переоборудование светофора на перекрестке М-7 с ул. Институтский городок. Светофор будет оборудован двумя стрелками: одна - на левый поворот при въезде в микрорайон со стороны Москвы, а вторая - на правый поворот при въезде в микрорайон со стороны Владимира.

Дмитрий Наумов добавил, что благоустройство Юрьевец продолжится и в следующем году. В микрорайоне будет построен полноценный сквер на ул. Всесвятской.