Больше 20 добровольцев из Владимирской области отправились в зону СВО

фото регионального Правительства

Более 20 добровольцев из Владимирской области отправились на службу по контракту в учебные подразделения Минобороны, сообщает городская администрация.

В торжественных проводах бойцов на площадке у владимирского Дома культуры молодёжи приняли участие представители областного военного комиссариата, регионального Правительства, отделения Общероссийского народного фронта, ветераны, волонтёры, священнослужители, родные и друзья добровольцев.

«Будьте бдительны и внимательны! Вы наша защита и опора. Берегите себя и возвращайтесь домой с победой! », - напутствовал бойцов министр региональной безопасности Владимирской области Сергей Полузин.

Владимирская область продолжает направлять бойцам необходимую дополнительную помощь. В едином порыве объединяются усилия бизнеса, волонтёров, общественников и просто неравнодушных граждан.

«Совсем недавно мы запустили акцию «Народные полки». Это объединение организаций по всей области, которые занимаются помощью. Кто-то занимается сбором средств, кто-то плетёт сети, делает свечи. Сейчас идёт сбор на покупку сетей, ткани для их изготовления и других принадлежностей, которые отправятся в помощь нашим бойцам. Спасибо всем неравнодушным жителям!», – поблагодарил активист областного отделения Общероссийского народного фронта Алексей Макеев