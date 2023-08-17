Во Владимире по нацпроекту дополнительно благоустроят еще два двора

фото с сайта городской администрации

Во Владимире завершаются работы по благоустройству дворов, которые проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что за время приема заявок в управление ЖКХ поступило 103 комплекта документов от жителей. Рассмотрев и обсудив все заявки, общественная комиссия открытым голосованием выбрала 35 дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году во всех районах Владимира. На сегодняшний день все работы по благоустройству дворов завершены. Идет их приемка и оформление документов.

При этом в результате проведенных торгов была достигнута экономия средств. Глава города Дмитрий Наумов принял решение использовать сэкономленные средства на дополнительное благоустройство дворов. В дополнение к плановым 35 дворам будут благоустроены дворы домов №4 по ул. Михалькова и № 11 по ул. Северной.

Торги на выполнение работ уже проведены, подрядчики определены. Стоимость работ по контракту составит 2 миллиона рублей и 900 тысяч рублей соответственно. Срок окончания работ по контракту - третья декада сентября.