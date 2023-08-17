В Муроме праздник Дня города посвятят военной тематике

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщил в своем телеграм-канале глава округа Муром Евгений Рычков, День города в нынешнем году пройдет под девизом «Муром — город защитников Отечества!».

Все мероприятия решено провести в особом формате, который будет посвящен как истории древних богатырей, так и героям современности.

«27 августа с 12.00 до 15.30 в центре города вместо привычных развлекательных мероприятий и традиционных фотозон будут работать уникальные тематические площадки, посвященные воинской славе муромлян», - уточнил Евгений Рычков.

На этих площадках жители и гости города познакомятся с бытом древних русских воинов, увидят эпизоды из 1940-х годов, а также познакомятся с обычаями казаков и участниками современных войн, спасателями, спортсменами и военнослужащими войсковых частей.

В 19.00 на площади 1100-летия Мурома состоится концерт с чествованием жителей и предприятий, добившихся боевых и трудовых успехов, в 21.00 пройдет патриотический концерт певца Дениса Майданова, а в 22.00 на той же площади состоится салют.