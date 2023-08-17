В Коврове обновляют сквер по улице Комсомольской

фото регионального Правительства

Благоустройство сквера по улице Комсомольской в Коврове продолжается благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Оно рассчитано на несколько лет.

В прошлом году был реализован первый этап преобразования территории, которая до этого была фактически заброшена. Оборудована детская площадка, выполнено мощение дорожек, установлены скамейки, созданы зоны с Wi-Fi.

В этом году планируется создать уголок поэта Юрия Синицына, который жил в доме напротив сквера. В этой локации разместят декоративные скамьи с цитатами из его стихотворений. Благоустройство территории продолжится и в следующем году – в планах восстановить сломанный фонтан.