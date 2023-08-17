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НовостиПроисшествия17 августа 2023 11:00

Во Владимире украинский беженец осужден за призывы к терроризму

Во Владимирской области 22-летний парень в интернет-сети занимался призывами к террористической деятельности
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства задержали 22-летнего гражданина Украины, который прибыл в марте 2022 года в составе группы беженцев из зоны проведения специальной военной операции.

Здесь он заселился в пункт временного размещения в марте того же года, а уже в ноябре зарегистрировался в одном из популярных мессенджеров, где разместил в публичном доступе призывы к занятию терроризмом.

В результате молодой человек попал под следствие и на днях был осужден Вторым Западным окружным военным судом. Суд признал его виновным и приговорил к 3 годам колонии общего режима с лишением права администрировать сайты и заводить аккаунты в соцсетях сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.