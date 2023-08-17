Во Владимирской области на модернизацию ЖКХ выделили 563 миллиона рублей

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Во Владимирской области высок износ коммунальной инфраструктуры. В 2023 году из областного бюджета на модернизацию ЖКХ было направлено 563 миллиона рублей.

На эти средства будет построено и модернизировано: 8 объектов водоснабжения, 7 объектов водоотведения, 4,3 км сетей водоотведения и 27,7 км сетей водоснабжения в Коврове, Покрове, Вязниковском Гороховецком, Камешковском, Киржачском Петушинском, Суздальском, Селивановском, Судогодском и Юрьев-Польском районах.

Кроме того, были привлечены средства федерального Фонда развития территорий на строительство и капремонт сетей тепло- и водоснабжения в Александрове, Карабанове, Коврове, Владимире и Суздале.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев, в 2024 году планируют обновить сети в Струнино, Гороховецком, Кольчугинском, Суздальском районах.

«С филиалом «Владимирэнерго» договорились о корректировке программы по повышению надёжности электроснабжения. В первую очередь работы должны быть проведены там, где фиксируются аварии, в том числе в Судогодском районе, который больше всех пострадал от ураганного ветра и грозы в начале июня. Уже есть улучшения по результатам ранее проведённой энергетиками работы. В том числе снизилось количество аварийных отключений света в Селивановском районе», - отметил губернатор.