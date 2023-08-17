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НовостиСпорт17 августа 2023 9:48

Спортсмен из Владимирской области завоевал бронзу на Летних Играх Паралимпийцев

Он занял третье место в метании диска
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

В Чебоксарах завершаются соревнования по лёгкой атлетике в рамках Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» с участием 333 спортсменов из 41 региона России и Беларуси.

На них представитель Владимирской области Хетаг Хубаев завоевал бронзовую медаль в метании диска среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Кстати, результаты атлетов из России на соревнованиях «Мы вместе. Спорт» добавят в рейтинг-лист. По итогам рейтинга состоится отбор на Паралимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году.