Во Владимире мотоциклист погиб, столкнувшись с самосвалом

фото с сайта регионального УМВД

17 августа около 6.50 во Владимире произошло смертельное ДТП с мотоциклистом.

По предварительной информации областного УМВД, на 7 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (западное соединение с автодорогой М7 «Волга», регулируемый перекресток с улицей Горького) 34-летний водитель мотоцикла «Сузуки» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с самосвалом «Скания». За рулем находился 28-летний водитель, который ехал из Москвы в Нижний Новгород.

После столкновения мотоцикл отбросило на стоящий на перекрестке автомобиль «Фиат», а мотоциклиста – на автомобиль «Скания» с полуприцепом. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте. Сотрудники полиции проводят проверку дорожного происшествия.

Полицейские сообщают об еще одном ДТП с мотоциклистом, которое произошло 16 августа. Около 17 часов на улице 1-я Пролетарская в поселке Никологоры 16-летний юноша, управляя мотоциклом REGULMOTO, не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ» под управлением 60-летней женщины, которая двигалась по главной дороге и поворачивала на перекрестке налево. В результате произошло столкновение. Водителю мотоцикла оказали помощь, его 17-летнего пассажира госпитализировали. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей мотоциклиста. Мотоцикл изъят и помещен на штрафстоянку.