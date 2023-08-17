Во Владимире из-за замены опоры ЛЭП отключат свет и ограничат движение

схема с сайта городской администрации

Из-за производства компанией АО «ОРЭС-Владимирская область» работ по замене опор воздушной линии электропередачи по ул. Пушкарской 18 августа с 9 до 14 часов отключат свет в домах: №№ 1-9; 2-36, 2А-14А, 14Б, 16А, 18А, 18Б по ул. Пушкарской; №№ 2, 8, 10 по Помпецкому переулку; № 20 по ул. Красноармейской; №№ 35-50, 50А, 50Б, 53Б, 59, 62 по ул. Стрелецкой; №№ 1, 3, 3А, 5, 7 по Стрелецкому переулку.

Также в это время будет ограничено движение автомобильного транспорта на участке одностороннего движения а/д ул. Пушкарской от д. 10 до д. 18Б. В мэрии напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.

АО «ОРЭС-Владимирская область» приносит извинения за доставленные неудобства.