Каменщики Владимирской области попали в число лучших в России

фото регионального Правительства

В Минстрое России чествовали победителей Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер». Награды лучшим в восьми его номинациях вручали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

За победу в конкурсе «Строймастер» боролись лидеры региональных этапов соревнований в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший штукатур» и «Лучший сварщик», а также в категории «Студенческая лига» – всего 60 человек. Победителями и призёрами стали 26 специалистов. Среди них – наши земляки.

В номинации «Лучший каменщик» учащийся Владимирского строительного колледжа Михаил Андрианов стал победителем в студенческой лиге, а представитель ООО «СФ «Монострой» Никита Баташов завоевал «серебро» в основной группе.