Во Владимирской области девушке грозит срок за роман со школьником

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области, в городе Костерево, произошла неординарная любовная история. Как сообщает издание Baza в своем телеграм-канале, 24-летняя девушка влюбилась в 15-летнего подростка.

У пары завязались отношения, в том числе интимные, о чем вскоре узнали окружающие. Из-за возраста подростка о романе сообщили в полицию. На девушку завели уголовное дело.

По ее словам, школьник был не против близких отношений. Однако это не спасет девушку от уголовной ответственности. За роман с несовершеннолетним ей может грозить до четырех лет колонии.

В региональном Следкоме от каких-либо официальных комментариев по поводу этой истории отказались.