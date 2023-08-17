Во Владимирской области четырех кандидатов исключили из списка на выборы в ЗС

Фото: Избирком Владимирской области

Как сообщает Избирком Владимирской области, 16 августа на заседании было решено на основании личных письменных заявлений исключить троих кандидатов в депутаты Законодательного Собрания региона.

В Избиркоме уточнили, что речь идет о трех кандидатах, выдвинутых по единому округу местным отделением партии КПРФ, и об одном из списка партии «Новые люди».

В связи с этим Избирательной комиссии предстоит внести в текст бюллетеня для голосования соответствующие изменения.