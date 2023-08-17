Владимирцев просят присоединиться к акции "Народные сети"

фото ОНФ по Владимирской области

Народный фронт объявляет о начале сбора "Народные сети". Средства будут направлены для приобретения необходимых материалов для плетения сетей в рамках проекта "Народные полки" с целью защиты бойцов, находящихся в зоне СВО.

«Народные полки - это новые герои тыла, которые плетут сети, производят сухие борщи, собирают квадракоптеры, это те, кто возят гуманитарные грузы на передовую. И "Народный фронт" поддерживает эти инициативы, этих новых, молодых, активных лидеров, которые обеспечивают победу, которая ковалась, куётся в тылу. Народный фронт в рамках народных полков организует денежный сбор для приобретения материалов для плетения сетей. Сети защищают, камуфлируют оборудование, технику, сооружения. Это очень важно при ведении боевых действий. Поддержите наших бойцов», - просит Артем Старостин, руководитель регионального штаба Народного фронта во Владимирской области.