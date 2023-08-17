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НовостиОбщество17 августа 2023 5:26

Во Владимирской области увеличилось число ДТП с участием пешеходов

За семь месяцев произошло 201 такое ДТП
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации областного Управления ГИБДД, в 2023 году отмечен рост аварийности с участием пешеходов во всем регионе. За семь месяцев случилось 201 такое ДТП против 176 за тот же период годом ранее.

Во Владимире было сбито 74 человека против 63 год назад. Также рост наблюдается в Киржачском. Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Судогодском и Юрьев-Польском районах.

В связи с этим на региональных трассах планируется установить 20 «лежачих полицейских», и еще 42 искусственных неровностей в городах и селах. Из них 14 участков приходятся на Владимир.

К слову, владимирцы просят установить новый пешеходный переход на улице Нижняя Дуброва, но там есть определенные сложности с коммуникациями, и сейчас город думает, как это реализовать.