На пожаре во Владимире эвакуировали 15 человек

фото регионального управления МЧС

16 августа в 11.50. поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме Владимира на Суздальском проспекте.

На момент прибытия подразделений был виден густой дым с балкона 8 этажа. Сотрудниками МЧС был установлен автоколенчатый подъёмник для проникновения в квартиру и тушения, а также было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для разведки, спасения и тушения пожара. На момент проникновения в квартире никого не было. Из соседних квартир было эвакуировано 15 человек.

Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 14 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры и балкона. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети.