Добровольца из Меленок наградили орденом Мужества

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уроженец города Меленки Павел отправился в зону специальной военной операции добровольцем еще в январе.

Как сообщает газета "Меленковский Коммунар", мужчина служил в армии в ВДВ, был командиром взвода, имел звание сержанта. Поэтому сразу решил, что отправиться на Украину. Во время контрнаступления противника была совершена попытка прорыва обороны наших войск на Запорожском направлении. Меленковец в составе нашего подразделения отразил эту атаку и был награжден орденом Мужества.