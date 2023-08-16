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НовостиОбщество16 августа 2023 13:49

Добровольца из Меленок наградили орденом Мужества

В зоне СВО мужчина находится с января
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уроженец города Меленки Павел отправился в зону специальной военной операции добровольцем еще в январе.

Как сообщает газета "Меленковский Коммунар", мужчина служил в армии в ВДВ, был командиром взвода, имел звание сержанта. Поэтому сразу решил, что отправиться на Украину. Во время контрнаступления противника была совершена попытка прорыва обороны наших войск на Запорожском направлении. Меленковец в составе нашего подразделения отразил эту атаку и был награжден орденом Мужества.