Владимирцев приглашают отметить Яблочный Спас

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19 августа отмечается Яблочный Спас. Ежегодно праздник проходит в суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре, однако в этом году действо развернётся в Музее деревянного зодчества.

Начнётся праздник в 11 часов с освящения плодов, после чего гостей ждет десятиминутное выступление Мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря и состоится официальное открытие праздника.

На главной площадке гостей будут радовать Ансамбль фольклорной песни «Радуница», исполнительница русских народных песен Елена Козырева и этновокалистка из Перми Ирина Пыжьянова.

Откроются и ярмарка мастеров, и гастрономическая ярмарка, а по всей территории музея развернутся тематические площадки. Детская будет у ступального колодца, игры и кукольное представление для ребятни там проведёт фольклорная группа «КрАсота». Всем желающим предложат расписать арт-объект «Яблоко», а также раскроют секрет изготовления куклы-оберега «Суздальская травница».

В беседке у дома купцов Агаповых состоятся мастер-классы по росписи сувенирного магнита «Румяное и расписное». А ещё на всём протяжении праздника будет действовать площадка «Деревянные игры».

Праздник в Музее деревянного зодчества продлится до 15 часов.