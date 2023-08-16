Житель Владимира зарезал мужа своей знакомой

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48-летнему ранее судимому жителю Владимира предъявили обвинение в убийстве.

По данным регионального Следкома, мужчина приехал в Суздальский район в гости к своей знакомой. Вместе они выпивали. В квартиру пришел муж женщины, с которым у мужчины сложились неприязненные отношения. Между ними возник конфликт. Тогда обвиняемый взял ножа и несколько раз ударил им хозяина дома. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Во взаимодействии с оперативными службами УМВД России по Владимирской области его место нахождения было установлено на территории Владимира.

Суздальский районный суд заключил мужчину под стражу.

Следователи допросили свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз. У обвиняемого при задержании обнаружено предполагаемое орудие преступления, которое изъято.