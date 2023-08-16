В Муроме в 106 лет умерла ветеран Великой Отечественной войны

фото предоставлено городским управлением культуры Мурома

14 августа в 106 лет ушла из жизни бывшая сотрудница Муромском историко-художественном музея Ольга Фёдоровна Суворова.

Музейным смотрителем она проработала 22 года с 1974 по 1996 год. Была ответственной за залы Художественного отдела музея в Доме Зворыкиных, где экспонировались иконы, картины и мебель из имения графов Уваровых.

И до музея у неё была яркая и героическая жизнь. Девушка из многодетной семьи Вачского района Нижегородской области после школы приехала в Муром, где проявила себя как активная комсомолка, неутомимый сотрудник на разных поприщах от детского сада до Горэлекторосети, возглавляла профсоюз коммунального хозяйства города Мурома.

В апреле 1942 года Ольга Федоровна была мобилизована в красную армию в 236-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион, который формировался в Москве и был направлен для охраны моста через Оку и других промышленных предприятий города Мурома. В январе 1944 года этот дивизион отправили на фронт.

Дивизион прошел дорогами войны от Мурома до Польши. Ольга Фёдоровна Суворова награждена Орденом Отечественной Войны второй степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За доблестный труд».

Приносим соболезнования родным и близким.