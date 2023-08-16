Во Владимирской области больше 17 тысяч школьников будут учиться во вторую смену

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального Министерства образования, в новом учебном году в школах вновь будет вторая смена. Хотя вице-губернатор Владимир Куимов говорил, что после строительства новых школ, вторую смену ликвидируют.

В одну смену будут учиться 133 686 человек, в две смены – в 17 958 человек в 66 школах. Согласно санитарным правилам 1, 5, 9, 10, 11 классы должны обучаться только в 1 смену. Данные условия в регионе соблюдены, подчеркивают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего в этом году в регионе в школах будут учиться 151 644 человека, из них: с 1-4 класс - 63 668 человек, с 5 по 11 классы – 87 976 человек.