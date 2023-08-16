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НовостиОбщество16 августа 2023 9:13

Жителю Владимирской области удалили метастаз в стволе головного мозга

Пациент живет активной жизнью и продолжает основное лечение
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владимирском онкодиспансере применяют новейшие методы радиохирургии для спасения сложных пациентов.

56-летний житель региона с диагнозом: рак легкого III стадии проходил курс базовой химиолучевой терапии в условиях федерального центра Москвы. Спустя 4 месяца после окончания лечения при МРТ у него был выявлен метастаз в ствол головного мозга.

Несмотря на крайне опасный для осложнений участок головного мозга, специалистами онкодиспансера Владимира принято решение провести пациенту радиохирургию на область метастаза. Мужчине была выполнена операция с помощью инновационного метода с применением некопланарных гипер-арок.

Подобный подход крайне точного и прицельного облучения позволил сохранить все жизненно важные неврологические функции пациента, сохранить его качество жизни, открыл возможность проводить далее химиотерапию и продолжать бороться с заболеванием. При контрольных МРТ через 4 и 6 месяцев метастаз не определяется, новых метастазов также не обнаружено.

Сейчас пациент продолжает основное лечение рака легкого.