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НовостиОбщество16 августа 2023 8:34

Во Владимире ищут хозяев самовольных гаражей

Их будут демонтировать и вывозить
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

Администрация Владимира извещает владельцев гаражей, установленных незаконно и расположенных в районе ул. Добросельская, д. 215 о том, что 15 сентября будет производиться их демонтаж и вывоз.

Фото незаконных гаражей можно посмотреть на сайте мэрии.

Владельцев самовольных гаражей просят срочно обратиться в администрацию Фрунзенского района города Владимира по адресу: ул. Добросельская, д. 175, каб. 24 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Телефон: 41-47-85.