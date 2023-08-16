Из горящей квартиры в Вязниках спасли пять человек

фото регионального управления МЧС

16 августа в 8.25 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Деченский, который находится в Вязниках. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

По прибытии было установлено, что огонь охватил комнату на пятом этаже жилого дома. Сотрудники МЧС установили автолестницу и проникли в комнату. В ней они обнаружили 5 человек, в том числе ребёнка. При помощи спасательных устройств люди были выведены из горящего помещения. Из соседних квартир дополнительно были эвакуированы еще 5 человек.

Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 16 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки из-за аварийного режима работы электросети.