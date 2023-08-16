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НовостиОбщество16 августа 2023 7:13

В Коврове закрыли автосервис из-за нарушения правил безопасности

Собственник должен устранить выявленные прокуратурой нарушения
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы областной прокуратуры

фото со страницы областной прокуратуры

Ковровская городская прокуратура установила, что индивидуальный предприниматель занимается ремонтом автомобилей в автосервисе, расположенном на улице Еловой города Ковров. Для отопления и горячего водоснабжения помещений он использовал сеть газопотребления, являющуюся опасным производственным объектом.

Как отмечают в областной прокуратуре, эксплуатация сети осуществлялась без лицензии, договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца, без регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. Чтобы избежать выполнения мероприятий, предприниматель зарегистрировал сеть газопотребления за физическим лицом.

Отсутствие необходимой разрешительной документации, подтверждающей, в том числе, техническую возможность эксплуатировать опасный объект, а также наличие необходимых профессиональных навыков, может повлечь возникновение аварийных ситуаций, и причинение вреда жизни, здоровью и имуществу людей.

Прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление о запрете использования и эксплуатации опасного производственного объекта до оформления необходимой документации. Требования прокурора судом удовлетворены.

До устранения нарушений автосервис временно закрыли.