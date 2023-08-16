В Коврове закрыли автосервис из-за нарушения правил безопасности

фото со страницы областной прокуратуры

Ковровская городская прокуратура установила, что индивидуальный предприниматель занимается ремонтом автомобилей в автосервисе, расположенном на улице Еловой города Ковров. Для отопления и горячего водоснабжения помещений он использовал сеть газопотребления, являющуюся опасным производственным объектом.

Как отмечают в областной прокуратуре, эксплуатация сети осуществлялась без лицензии, договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца, без регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. Чтобы избежать выполнения мероприятий, предприниматель зарегистрировал сеть газопотребления за физическим лицом.

Отсутствие необходимой разрешительной документации, подтверждающей, в том числе, техническую возможность эксплуатировать опасный объект, а также наличие необходимых профессиональных навыков, может повлечь возникновение аварийных ситуаций, и причинение вреда жизни, здоровью и имуществу людей.

Прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление о запрете использования и эксплуатации опасного производственного объекта до оформления необходимой документации. Требования прокурора судом удовлетворены.

До устранения нарушений автосервис временно закрыли.