Во Владимире двое пьяных водителей остались без автомобилей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира признал местного жителя виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Еще 27 января текущего года мужчину лишили за это водительского удостоверения, однако уже через два месяца он снова сел за руль и был задержан в микрорайоне Юрьевец на улице Ноябрьская, где совершил ДТП с автомобилем «Ниссан». Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался.

В итоге его приговорили к 300 часам обязательных работ с лишением права управления транспортом на 2 года 9 месяцев. Также у него конфисковали легковушку «Чери».

На днях Фрунзенский районный суд рассмотрел похожее дело в отношении водителя «Нивы» 2131, и приговорил его к 280 часам обязательных работ. Отечественный внедорожник у мужчины тоже был конфискован.