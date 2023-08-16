16 августа в Коврове на сутки отключат газ

. Фото: Олег ЗОЛОТО

16 августа на 24 часа в городе Коврове будет приостановлена подача природного газа. Газ отключили с 8 часов утра в связи с проведением Владимирским ЛПУМГ – филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» ремонтно-профилактических работ.

В администрации просят в это время не пользоваться газовыми приборами, не подключать к газовой сети водонагревательные колонки и котлы, не проводить ремонтные работы.

На время профилактических работ в трубах сохраняется остаточный газ. Если его использовать, подключение газа может затянуться, поскольку специалисты газовой службы должны будут выравнивать давление в трубах на каждом многоквартирном доме. А в случае неправильного подключения колонок или газовых котлов, как показывает практика, пуск газа во всём микрорайоне может быть задержан на несколько дней.