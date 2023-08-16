За 7 месяцев во Владимирской области выявили 250 случаев заражения ВИЧ

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Во Владимирской области увеличился охват тестированием населения на ВИЧ-инфекцию. По сравнению с прошлым годом за первые семь месяцев количество протестированных увеличилось на 35 тысяч человек.

В этом году протестировано 248 тысяч человек и выявлено 250 новых случаев заражения ВИЧ. За весь 2022 год выявлены 451 заболевший ВИЧ-инфекцией. Больше всего случаев выявлено среди жителей в возрасте 35–44 лет (45,4%). Но были случаи выявления инфекции и у лиц старше 60 лет (4.7%). Ведущим путем передачи ВИЧ инфекции остается — половой.

На сегодняшний день всем инфицированным назначается бесплатная терапия, благодаря которой качество и продолжительность жизни не снижается, появляется возможность родить здоровых детей.

В региональном Минздраве напоминают, что обследоваться можно в территориальной поликлинике по направлению терапевта. Также пройти обследование анонимно можно в центре СПИД (поликлиника Областной клинической больницы).

Режим работы: по будням с 8.00 до 14.00. Кабинеты: 200, 200а, 200б, 210.

Запись на консультацию по телефону регистратуры: 8 (4922) 32-99-43.