В Собинском районе в селе Черкутино сгорела автозаправочная станция

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 15 августа в 18.23 диспетчеры Центра управления в кризисных ситуациях приняли информацию о горящей АЗС, расположенной в сельскохозяйственном предприятии «Черкутино» в Собинском районе.

В одноименное село выехали пожарные расчеты, которые по прибытии обнаружили густой черный дым, пламя грозило распространиться за пределы заправки.

Пожарные локализовали и быстро потушили огонь, общая выгоревшая площадь составила 70 квадратных метров. Никто из людей не пострадал. На заправке сгорело хранившееся там топливо.

Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.