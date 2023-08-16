Во Владимирской области нашли свалку из детских вещей и игрушек

скрин с видео регионального ОНФ

Жители села Борисоглеб прислали общественникам регионального Народного фронта видео, на котором видно свалку из детских вещей, игрушек, памперсов.

"Кладбище" детских принадлежностей обнаружили примерно в трех километрах от населенного пункта и 80 метрах от трассы М-7. Упакованные игрушки, детская обувь, пелёнки, подгузники, пеленальные костюмы свалены прямо посреди леса! Предположительно, неизвестные нерадивые общественники собирали помощь для переселенцев с новых территорий, но по неизвестным причинам решили избавиться от вещей.

Как отмечают в ОНФ, во времена, когда детские вещи нужны людям не только жителям новых территорий, но и малоимущих семьям, подобный акт вандализма – недопустим. Общественники взяли ситуацию на контроль. Они собираются обратиться в надлежащие органы.