Во Владимир поставили еще 20 новых автобусов

фото из телеграм-канала Государственной транспортной лизинговой компании

Государственная транспортная лизинговая компания передала муниципальной компании "Владимирпассажиртранс" 20 новых автобусов VOLGABUS 5270G4.

Поставка техники проведена в рамках мер поддержки Министерства транспорта России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, что в этом году Владимир должен получить сразу 100 новых автобусов. На сегодняшний день получено 54 автобуса, а также 4 троллейбуса. В мэрии уточнили, что "рогатый" транспорт выйдет на линии в конце августа - начале сентября. Новые автобусы уже ездят по городским маршрутам.